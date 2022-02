Si la Nintendo Switch finit (souvent) par récupérer nombre de poids lourds du jeu console, de Doom Eternal en passant par No Man’s Sky, on ne peut pas en dire autant des plateformes de SVoD qui boudent encore très largement la petite console hybride. Pas de Netflix, de Disney+ ou de Prime Video sur Switch, mais tout de même l’arrivée d’un service très apprécié des amateurs de japanimation : Crunchyroll. « La plus grande collection d’animes au monde » est disponible depuis hier sur la Nintendo Switch ! Ironie de la situation, on notera que Crunchyroll appartient désormais à Sony depuis le rachat de Fumination.

La plus grande collection d'animes au monde est entre vos mains ! @Crunchyroll est arrivé sur Nintendo Switch. Téléchargez-le gratuitement : https://t.co/X6fdafl4qp pic.twitter.com/tf1JSs0D4W — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2022

Crunchyroll propose un très large éventail de séries animées, dont un grand nombre d’animés ultra populaires, carrément cultes ou « tendances » comme L’Attaque des Titans, One Piece, Shenmue, Demon Slayer ou bien encore Blade Runner: Black Lotus. Deux abonnements sont disponibles, l’un à 4,99 euros/mois et le second, premium, à 6,99 euros/mois (mode hors ligne, jusqu’à 4 écrans en simultané).