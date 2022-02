Oppo dévoile la date de présentation de l’Oppo Find X5… et d’autres produits (montre connectée, écouteurs)

Oppo s’apprête enfin à livrer tous les détails de l’Oppo Find X5, Pro et Lite, sa nouvelle gamme de flagships premium. Le fabricant asiatique vient de lâcher le carton d’invitation pour sa prochaine keynote, qui se tiendra donc le 24 février 2022. Cette invitation tease aussi au passage la présentation d’autres produits à venir : on distingue ainsi une montre connectée (le probable successeur de l’Oppo Watch 2), une tablette ainsi qu’un mini-boitier avec des écouteurs sans fils à l’intérieur, le tout montré sous « rayon X ».

Bref, Oppo s’apprête à sortir une vraie armada de produits pour démarrer en trombe son année 2022. Pour rappel, et si l’on s’en tient aux rumeurs les plus fraîches, l’Oppo Find X5 Pro serait équipé d’un bloc photo à trois capteurs (50 megapixels + 50 Mpx + 13 Mpx), d’une capteur frontal 32 megapixels, d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces au taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz, de processeurs MediaTek Dimensity 9000 ou Snapdragon 8 Gen 1 (selon les zones géographiques ?), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage, et d’une batterie de 5000 mAh.

Oppo fait désormais partie du top 5 des fabricant de smartphones dans le monde, juste derrière le trio composé de Samsung, Apple et Xiaomi.