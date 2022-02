Le métavers Horizon Worlds accueille désormais 300 000 personnes, et Meta change sa com interne

Le métavers de Facebook (pardon, Meta) commence doucement à attirer du monde. On apprend ainsi de source sûre qu’Horizon Worlds, soit LE métavers de Meta, a multiplié par 10 sa base d’utilisateurs durant le mois de décembre. Ce sont désormais plus de 300 000 personnes qui arpentent les allées de ce monde virtuel un casque Meta Quest 2 sur la tête. Ce nombre d’utilisateurs n’inclue pas les participants d’Horizon Workrooms, une app de réunion/travail collaboratif qui s’est révélée précieuse pour de nombreuses personnes durant les multiples confinements. A l’instar d’un Minecraft ou d’un Roblox, Horizon Worlds permet aussi de créer son propre environnement, un mini-métavers en quelque sorte. Meta rapporte que 10 000 mini-mondes VR de ce type ont été créés dans Horizon Worlds.

It’s time. 10,000 worlds have already been created. Drop in and play, build or just hang out. The possibilities are endless. pic.twitter.com/VWc83PkuDV

— Horizon Worlds (@HorizonWorlds) February 16, 2022