Windows 11 Pro va nécessiter une connexion Internet durant l’installation

L’installation de Windows 11 Pro va connaître un changement, avec l’obligation d’être connecté à Internet au moment de l’installation. C’est déjà une obligation avec la version Famille du système d’exploitation et voilà que la version Pro va y passer.

Connexion Internet obligatoire pour installer Windows 11 Pro

Ce changement pour obliger une connexion Internet au moment d’installer Windows 11 Pro est mentionné par Microsoft dans ses notes avec la build 22557 distribuée aux testeurs membres du programme Windows Insider. Celle-ci a vu le jour cette semaine et apporte plusieurs nouveautés (qui sont à retrouver sur cet article). Il y a aussi ce changement concernant l’installation. Voici ce qu’indique Microsoft :

Comme pour l’édition Famille de Windows 11, l’édition Pro de Windows 11 requiert désormais une connexion Internet uniquement lors de l’installation initiale de l’appareil (OOBE). Si vous choisissez de configurer l’appareil pour un usage personnel, le compte Microsoft sera également requis pour la configuration. Vous pouvez vous attendre à ce que le compte Microsoft soit requis après les prochaines versions.

Pourquoi faudra-t-il soudainement un compte avec la version Pro ? Microsoft ne donne pas la réponse. Il est toutefois possible qu’une parade existe pour contourner la nouvelle règle. Il est déjà possible de contourner la limitation avec la version Famille, on peut donc imaginer que certains trouveront un système équivalent pour Windows 11 Pro.