OnePlus Nord CE 2 annoncé : charge rapide 65 W et affichage 90 Hz

Le OnePlus Nord CE 2 est désormais officiel, il s’agit du nouveau smartphone milieu de gamme du constructeur. Pour rappel, le premier Nord CE a vu le jour en 2021.

Présentation du OnePlus Nord CE 2

Comme l’avaient suggéré les rumeurs, le OnePlus Nord CE 2 est basé sur le Reno 7 SE 5G d’OPPO. Si les deux téléphones sont assez similaires de l’extérieur, il existe quelques différences clés à l’intérieur.

Le OnePlus Nord CE 2 dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, le téléphone est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 900, associée à 8 Go de RAM (LPDDR4X) et 128 Go de stockage (UFS 2.2). La batterie fait 4 500 mAh et il y a le support de la charge rapide à 65 W. Selon OnePlus, le passage de 1% à 100% se fait se 32 minutes.

Pour la partie photo, le smartphone propose trois modules à l’arrière : un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour l’avant, on a le droit à un capteur de 16 mégapixels.

Pour le reste, le OnePlus Nord CE 2 propose un capteur d’empreintes sous l’écran, un port USB-C (2.0), une prise jack, un haut-parleur, le support de la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et deux cartes SIM. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche OxygenOS 11.

Prix et date de sortie

La commercialisation du OnePlus Nord CE 2 se fera dès le 10 mars sur le site du constructeur et chez plusieurs revendeurs (Amazon, Fnac et Darty). Les précommandes ouvriront le 3 mars avec un prix de 369 euros.