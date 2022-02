Snapchat vous laisse désormais changer votre nom d’utilisateur

Snapchat annonce que changer son nom d’utilisateur sera disponible pour tout le monde dès le 23 février (c’est déjà en place chez certaines personnes). Ceux qui n’assument plus un pseudo choisi il y a quelques années pourront ainsi opérer à une modification.

Comment changer son nom d’utilisateur sur Snapchat

Changer son nom d’utilisateur sur Snapchat n’a aucun impact sur les données. Vos amis seront toujours là, tout comme vos abonnements aux comptes et tout le reste. Le Snapcode restera lui aussi inchangé, tout comme les souvenirs.

Attention toutefois : il est seulement possible de changer son pseudo une fois par an. Aussi, vous ne pourrez pas réutiliser plus tard un pseudo que vous avez déjà utilisé dans le passé ou qui a été utilisé par quelqu’un d’autre. Il faut donc être sûr avant de faire un changement.

Pour changer votre nom d’utilisateur, ouvrez l’application de Snapchat, touchez votre profil en haut à gauche de l’écran, touchez ensuite l’engrenage en haut à droite pour accéder aux réglages puis sélectionnez « Nom d’utilisateur ». Il suffit ensuite de toucher « Modifier mon nom d’utilisateur », d’entrer celui que vous désirez et de valider. C’est fait, le changement a eu lieu et se veut immédiat, aussi bien pour vous que pour vos proches chez qui la modification se fait automatiquement, ils n’ont pas besoin de faire un quelconque changement.