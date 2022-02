Free Mobile propose un forfait avec 100 Go de données en 4G+ pour 8,99 euros/mois (offre à durée limitée)

Free a une fois de plus décidé de casser les prix sur certains de ses abonnements mobile, mais là, il faudra vraiment être réactif. L’opérateur mobile propose en effet un forfait 4G+ permettant de disposer des appels illimités, des SMS et MMS illimités, de 10 Go d’accès à internet depuis l’Europe et les DOM, de l’application gratuite Ligue 1, l’accès Premium inclus mais aussi et surtout de de 100 Go de données internet en 4G+, ce qui assurera facile des heures et des heures de surf sur son smartphone (pour peu qu’on ne s’amuse pas à faire du streaming en 4K bien sûr).

Bref, une sacré aubaine, qu’il ne faudra pas tarder à saisir puisque l’offre se termine le 18 février et est uniquement disponible pendant un jour et 10 heures environ (il y a même un compte à rebours sur l’offre). Pour bénéficier de cette offre Premium 4G+ avec 100 Go de données, c’est par ici que ça se passe.