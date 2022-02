Shield TV : la mise à jour 9.0.1 corrige les bugs gênants (Plex, permissions)

Nvidia propose aujourd’hui la mise à jour 9.0.1 pour sa Shield TV qui vient corriger plusieurs bugs gênants rencontrés par les utilisateurs depuis qu’ils ont Android 11. Cela tourne notamment autour de Plex et des permissions.

Des correctifs nécessaires pour la Shield TV

Le mois dernier, Nvidia a proposé la mise à jour 9.0.0 qui s’appuie sur Android 11. Le problème est que plusieurs utilisateurs passant par Plex ont rencontré des soucis avec le lecteur multimédia. Celui-ci était tout simplement inaccessible, il n’était donc plus possible de voir les films et séries stockés sur des serveurs. Il y a également eu des soucis avec les permissions d’Android 11, ce qui a bloqué l’accès à certaines applications.

C’est là qu’intervient la mise à jour 9.0.1 pour la Shield TV. Voici ce qu’elle inclut selon les dires de Nvidia :

Résout le problème de Plex Media Server

Corrige les autorisations de stockage sur le lecteur multimédia, le navigateur de fichiers et les applications d’émulation.

Correction des coupures lors de la lecture de contenu entrelacé

La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement. Nvidia fait savoir qu’il s’agit d’un déploiement progressif, certains l’auront donc dans quelques jours et non aujourd’hui. Il suffit donc de patienter pour être en mesure de la télécharger.