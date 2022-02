Netflix annonce un film BioShock

Après le jeu vidéo, voilà que BioShock va avoir le droit à une adaptation en film et ce sera disponible sur Netflix. La plateforme de streaming a annoncé aujourd’hui le projet, mais reste plutôt vague sur les détails.

Un film BioShock se prépare chez Netflix

Netflix s’associe à 2K Games et Take-Two Interactive (la maison-mère de 2K) pour le film BioShock. Le film sera produit par 2K et Vertical Entertainment, une société de production qui a travaillé sur de gros films d’horreur au cours des 20 dernières années, dont Le Cercle et Ça.

Le premier jeu BioShock est sorti en 2007 et a été largement acclamé par la critique. Les joueurs incarnaient Jack, seul survivant d’un accident d’avion au-dessus de l’océan Atlantique dans les années 1960. Il découvre une dystopie sous-marine appelée Rapture, qui a été créée par un magnat des affaires excentrique, Andrew Ryan. Rapture a connu des jours meilleurs et Jack doit affronter une variété d’ennemis, comme les Splicers surpuissants et toxicomanes et les Big Daddies massifs et vêtus de combinaisons de plongée, pour s’échapper. Cependant, l’état mental de Jack et les origines de son accident d’avion sont loin d’être ce qu’ils semblaient être au départ.

Ce n’est pas la première fois que BioShock flirte avec le grand écran. Auparavant, le réalisateur de Pirates des Caraïbes et de Le Cercle, Gore Verbinski, avait été associé à un projet de film à gros budget qui a échoué entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, à l’apogée de la popularité de la franchise.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur le scénario, le casting ou la date de sortie du film BioShock sur Netflix.