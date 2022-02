Coronavirus : Cue Health dévoile un boitier d’autotest connecté

La société Cue Health vient de dévoiler le premier boitier d’autotest COVID-19 connecté, un boiter qu’il sera même possible de piloter depuis une app iOS ou Android ! L’autotest, qui a reçu l’aval de la Food and Drug Administration (FDA), se présente sous la forme d’une boite rectangulaire dans laquelle l’utilisateur devra insérer des cartouches contenant elles mêmes une ou plusieurs tiges de prélèvement nasal.



Il ne faut ensuite qu’une quinzaine de minutes avant que le verdict ne tombe, la détection du Covid-19 s’effectuant via la méthode d’amplification d’acides nucléiques. Les résultats de l’autotest s’affichent directement sur le smartphone, et il est même possible de valider un QR Code positif ou négatif pour un éventuel pass sanitaire. Cue Health assure que son petit appareil est fiable à 97% pour la détection du Covid-19, y compris les souches les plus récentes (Omicron donc).

Reste un hic, et pas des moindres : Cue Health a beau présenter son autotest comme un gadget utilisable en famille, le tarif risque d’en rebuter plus d’un. Comptez en effet 249 dollars pour le boitier Cue Health et 195 dollars le pack de trois cartouches.