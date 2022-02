Une DeLorean électrique sera prête pour le futur dès 2022

Depuis Retour vers le Futur, les lignes particulières de la DeLorean DMC-12 sont à jamais inscrites dans nos petits cœurs de geeks. Les aventures de Marty et du Doc ont permis à la marque américaine de traverser les décennies avec un unique véhicule à son catalogue. Mais voilà que le futur s’invite à nouveau à la table : un nouveau modèle de DeLorean sera bel et bien dévoilé cette année, un modèle 100% électrique !

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGame pic.twitter.com/99HsGLCswb

— DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) February 13, 2022