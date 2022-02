Galaxy S22 : Samsung s’embrouille sur le taux de rafraichissement de l’écran

Il existe une confusion au niveau du taux de rafraichissement de l’écran des Galaxy S22 de Samsung. Le constructeur avait fait une première annonce, puis il a discrètement changé la valeur.

1 Hz ou 48 Hz pour l’écran des Galaxy S22 ?

Au départ, Samsung annonçait que ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra avaient tous les trois un écran OLED. Les deux premiers étaient annoncés pour avoir un taux de rafraichissement variable entre 10 et 120 Hz, et le troisième en avait un allant de 1 à 120 Hz. Mais voilà que les données ont changé.

Samsung a discrètement modifié son communiqué de presse et annonce désormais que les trois Galaxy S22 ont un affichage variable entre 48 et 120 Hz. Une question peut se poser : comment une telle erreur a pu être présente dans l’annonce initiale ?

De plus, des premiers tests montrent que l’affichage peut descendre… à 24 Hz. Nous sommes une nouvelle fois face à une confusion !

At least S22 + can reach 24Hz pic.twitter.com/IUMwUBP8Ze — Ice universe (@UniverseIce) February 13, 2022

De surcroit, il y a, semble-t-il, un problème de communication en interne chez Samsung. Le site du fabricant, destiné au public pour qu’ils découvrent les smartphones et les achètent éventuellement, liste toujours un affichage variable entre 10 et 120 Hz pour les deux premiers Galaxy S22 et entre 1 et 120 Hz pour le troisième. Les personnes qui visitent le site vont donc penser (à juste titre) qu’il s’agit des bonnes informations. Or, ce n’est pas le cas.

Il faudra que Samsung apporte une clarification et explique surtout comment une telle erreur a pu se produire. Aussi, peut-on être désormais certain que l’affichage est entre 48 (ou 24) et 120 Hz ?