Le concert VR des Foo Fighters s’est soldé par un fiasco technique

Voilà qui n’augure pas du meilleur pour le futur Métavers, en tout cas le Métavers contrôlé par Meta/Facebook. Très tôt dans la matinée (5 heures du mat !), votre serviteur était fin prêt à assister au premier concert virtuel du groupe culte les Foo Fighters, un concert largement « teasé » et annoncé depuis plusieurs jours par Meta. Casque Meta Quest 2 sur la tête, je décide donc de rejoindre le concert via l’app, mais rien ne se passe lorsque j’appuie sur le bouton. Je décide donc de rentrer directement dans la zone « Horizon Venues » dans laquelle Meta propose les évènements à suivre en VR, et parfois en direct live.

La salle du concert est immédiatement sur la droite, mais je remarque qu’une foule d’avatars se presse à l’entrée, ce qui est pour le moins bizarre concernant une salle de concert virtuelle (pas de soucis de places à priori). Je m’avance donc vers l’entrée et là, l’app mouline sans fin tandis que j’entend les jurons des fans du groupe qui constatent les mêmes soucis. Après 10 minutes à poireauter le nez virtuel collé sur l’affiche de la salle, je me décide donc à rebrousser chemin et à rejoindre mes pénates.

1/ THREAD covering the @Meta Quest Foo Fighters concert in VR, which had a horrible onboarding experience, the lobby crashed, & LOTS of people could not get in (see responses below).

This pre-recorded concert started at 8:05p but Horizon Venues didn’t even open until 8p & crashed https://t.co/qqgNgQBKh8 pic.twitter.com/JYtCxncP3w — Kent Bye VoicesOfVR (@kentbye) February 14, 2022

Ma petite et désagréable expérience a en fait été vécue par un très grand nombre de personnes, au point que l’on peut véritablement parler de véritable fiasco technique. Non seulement des milliers de fans se sont retrouvés coincés à l’entrée, mais pire encore, des spectateurs qui étaient parvenus dans la salle ont été éjectée de celle-ci par des crashs de l’application !

On pourrait se consoler en se disant que ces problèmes étaient sûrement dus à une surcharge des serveurs, mais manque de bol pour Meta, chaque salle d’Horizon Venues indique le nombre de personnes-avatars présentes à l’intérieur, et il n’y avait pas plus de 13 000 spectateurs (au max) pour le concert des Foo Fighters. Soyons clairs, si Meta n’est pas capable d’assurer un concert VR de cette ampleur sans que cela ne se solde par ces très gros soucis techniques, il y a franchement BEAUCOUP de pain sur la planche pour que le Métavers soit accepté par le grand public…