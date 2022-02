Les Foo Fighters donneront un concert gratuit dans le Métavers, juste après le Super Bowl !

Préparez vos agendas ! Le dimanche 13 février, juste après la finale très attendue aux Etats-Unis du Super Bowl (football américain), le groupe de rock culte les Foo Fighters donnera un concert gratuit… dans le métavers ! Plus exactement le concert se tiendra dans Horizon Venues, qui n’est autre que le métavers de Meta/Facebook. Cela signifie qu’il faudra disposer d’un casque Meta Quest 2 pour profiter du spectacle. La scénographie du concert sera assurée par le cinéaste et vidéaste Mark Romanek, et pour l’occasion un morceau totalement inédit sera joué par le groupe.

Dave Grohl, le chanteur du groupe, ne cache pas son enthousiasme : « Nous n’avons jamais collaboré avec Mark Romanek sur un ensemble conceptuel de chansons, pour un public mondial, où tout le monde a les meilleures places dans la salle grâce à la technologie VR la plus cool… jusqu’à maintenant. » Au delà du coup de projecteur dont va bénéficier le groupe après cette annonce, il y a tout de même quelque chose de vivifiant de constater que des « vieux » rockers ont encore suffisamment l’esprit tourné vers l’avenir pour tenter ce genre d’expérience.