Robo Dog : Kia dévoile un robot-chien domestique en réalité augmentée

En voilà une collaboration vraiment surprenante ! Le constructeur automobile Kia et Petfinder Foundation se sont associés pour réaliser Robo Dog, un chien-robot avec lequel il sera possible d’interagir… uniquement en AR ! Le Robo Dog (ou Robo Dogmented Reality) ressemble à s’y méprendre à la dernière version de l’Aibo de Sony, sauf qu’ici, la bestiole ne prendra aucune place dans votre salon. L’animal robotisé s’affichera en effet en réalité augmentée via l’écran du smartphone et la plateforme technologique AR de 8th Wall. Plusieurs activités sont proposées, toutes assez proche d’un Tamagotchi 3.0 : il sera ainsi possible de caresser son Robo Dog, de jouer avec ou de lui faire faire un certain nombre d’activités de base.

Comme un petit air de Black Mirror…

En revanche, on se montre un poil sceptique sur la cohérence des objectifs poursuivis par Kia avec son Robo Dog, puisque l’animal AR est le porte drapeau d’Accelerate The Good de Kia, un programme qui consiste à faciliter l’adoption des animaux en refuge. Problème, si demain les êtres humains se satisfont d’animaux domestiques en AR, il n’est pas certain que les vrais chiens ou chat abandonnés y trouvent leur compte…