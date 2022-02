Meta : des animatroniques en peluche retrouvent le goût de la vie grâce au Métavers

La communication de Meta a pris un tournant un brin « cringe » avec sa dernière pub pour le Super Bowl. On y voit en effet un groupe d’animatroniques en peluche remises au placard (voire à la benne) après une période de succès à jouer comme membres d’un groupe de rock. Le gros chien en animatronique est sur le point de finir haché menu lorsqu’une bonne âme décide de le récupérer… pour en faire la mascotte d’accueil des locaux d’une grande entreprise ! C’est la triste fin croit-on, mais l’un des salariés de l’entreprise prend alors l’étrange initiative d’affubler la mascotte d’un casque Meta Quest 2. Et là, c’est le miracle : notre chien animatronique retrouve ses compagnons d’infortune dans le Métavers (Horizon Worlds) !

Tout cela est bien joli, mais qu’arrivera t-il lorsque le salarié récupèrera son casque au début de sa journée de travail ? Involontairement sans doute, cette pub appuie là où ça fait mal : la VR permettra peut-être de briser la barrière de l’isolement, mais ce ne sera forcément que pour un instant, et l’individu seul restera bel et bien seul au final, casque VR ou pas. On note enfin qu’à la toute fin du spot, Meta rappelle le concert VR gratuit que les Foo Fighters donneront juste après la finale du Super Bowl ce dimanche 13 février (ici 14 février à 5 heures du mat avec le décalage horaire).