L’astrophysicien João Faria et des scientifiques de l’Institut d’astrophysique et des sciences de l’espace du Portugal viennent sans doute de découvrir une troisième exoplanète orbitant autour de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche de notre système solaire (à 4,2 années lumière). Les données récoltées grâce au Très Grand Télescope (TGT) de l’Observatoire européen austral (ESO) situé au Chili laissent à penser que Proxima d (après Proxima b et Proxima c) serait principalement composée de roches et disposerait d’une masse équivalente au quart de la masse de notre Terre.

Le Télescope géant européen (ELT/Extremely Large Telescope), qui sera opérationnel en 2025, devait permettre d’apporter une masse importante d’informations sur Proxima d.

Proxima d serait éloigné d’environ 4 millions de km de son étoile (Proxima du Centaure) et serait donc à priori située dans la zone habitable (ce qui ne veut pas dire habitée), Proxima du Centaure étant une naine rouge moins brillante et moins chaude que notre soleil. Pour rappel, Proxima du Centaure fait partie du système triple d’Alpha du Centaure composé d’Alpha Centauri A, une étoile de type spectral G2 (naine jaune) semblable à notre Soleil, d’Alpha Centauri B, une étoile de type spectral K1, et donc d’Alpha du Centaure C, qui a été commodément rebaptisée Proxima Centauri (Proxima du Centaure) en raison de sa proximité avec notre système solaire.