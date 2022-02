Résultats : après deux ans de galère, Sega renoue avec les bénéfices

Cela fait bien longtemps que Sega n’est pas plus fort que personne dans l’industrie du JV. Lors du Q4 2020, l’ancien géant du jeu vidéo affichait encore 47 millions d’euros de perte sèche. A force de recentrage sur des licences fortes, après surtout s’être débarrassé du poids mort de la gestion des salles d’arcade et grâce aussi à la rentabilité des machines à sous (encore très populaires au Japon), Sega Sammy remonte enfin à la surface. Sur le Q4 2021, le groupe a réalisé 1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 222 millions d’euros de bénéfices nets. C’est un sacré retour en force alors que l’explosion de la pandémie de Covid-19 avait très rapidement placé la société dans le rouge.

Le bilan n’est pas encore totalement satisfaisant cependant : Sega a écoulé 22 millions de jeux sur le quatrième trimestre 2021 (dont encore 4,9 millions de jeux Sonic !), contre 34,2 millions sur la même période de 2020. Malgré ce coup de mou (qui a surtout pour cause un calendrier de sorties moins favorable), la division jeu video de Sega a réalisé un CA de 905 millions d’euros sur le Q4. Le lancement du très attendu Total War : Warhammer III pourrait bien consolider ces bons chiffres sur le trimestre en cours…