Adam à Travers le Temps, l’un des prochains films du catalogue Netflix, a tout du film de geek des années 80, et en particulier son scénario : le jeune Adam, fou de technologie et d’exploration spatiale, se retrouve bientôt confronté à sa version de lui-même… plus âgée (Ryan Reynolds). L’Adam adulte est en fait un voyageur spatio-temporel qui mène une mission de la plus haute importance : retrouver sa bien aimée perdue dans le continuum espace-temps ! Une histoire « catchy », des personnages à la psychologie sans failles et des scènes d’action largement basée sur la fascination technologique ? Pas de doute, on est bien dans les années 80, l’époque des Goonies, de Retour vers le Futur, de War Games ou de Jurassic Park.



A la réalisation de ce film de genre, on retrouve Shown Levy, qui était déjà de la partie pour le très efficace Free Guy ( déjà avec Ryan Reynolds en vedette). Le casting du film est plutôt relevé avec Mark Ruffalo (Avengers: Endgame), Zoe Saldana (Les Gardiens de la Galaxie), Jennifer Garner (Alias) ou bien encore Catherine Keener (Dans la peau de John Malkovich). Adam à Travers le Temps sera disponible sur Netflix le 11 mars prochain.