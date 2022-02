Fusion Nucléaire : le Tokamak britannique du JET établit un nouveau record de puissance énergétique

Même si l’on est sans doute encore à des décennies d’une centrale à fusion, les records d’enchainent sur le front des « soleils artificiels ». Quelques semaines après le record du Tokamak chinois (100 millions de degrés pendant plus de 1000 secondes), c’est au tour du Tokamak britannique du JET (Joint European Torus) de faire parler de lui, avec un nouveau record de puissance énergétique, soit 59 mégajoules durant 5 secondes (sachant qu’un mégajoule est équivalent à 10 6 joules). C’est deux fois plus de puissance que le précédent record.

Alors certes, d’autres Tokamak tiennent la fusion pendant une durée plus importante, mais le record porte ici sur le niveau de température obtenu, un niveau beaucoup plus élevé donc dans le cas du Tokamak JET. Les 59 mégajoules ont été obtenues grâce à la fusion du deutérium et du tritium, deux isotopes d’hydrogènes qui seraient pressentis pour être les heureux élus des futurs réacteurs à fusion industriels. Pour aller au delà des 5 secondes et envisager un jour des réacteurs à fusion, le Tokamak du JET ne suffira pas : “Au-delà des 5 secondes, les bobines de cuivre du tokamak fondent”, explique en effet Yannick Marandet, chercheur au CNRS et directeur de la Fédération de recherche sur la fusion par confinement magnétique ITER.

Le nouveau Tokamak actuellement en construction à Saint Paul-lez-Durance a été conçu par une équipe internationale (des chercheurs de 35 pays) de façon à « tenir la distance ». Le précurseur des futures centrales à fusion, ce sera peut-être lui.

Note : le Tokamak est « un dispositif de confinement magnétique expérimental explorant la physique des plasmas et les possibilités de produire de l’énergie par fusion nucléaire » (source Wiki).