Jurassic World : Le monde d’après dévoile sa bande-annonce et le retour du casting original

La première bande-annonce du film Jurassic World : Le monde d’après est arrivée. Le troisième film des Jurassic World devrait notamment faire plaisir aux fans des premiers Jurassic Park puisque le casting original est de retour.

Première bande-annonce pour Jurassic World : Le monde d’après

Dans la bande-annonce, on peut découvrir Owen Grady (Chris Pratt) poursuivi par des dinosaures alors qu’il roule en moto dans des rues bondées, un dinosaure qui combat un avion-cargo, et même un combat de dinosaures contre des humains au couteau. En d’autres termes, le film ressemble à un film d’action avec des agents secrets et des dinosaures.

Mais la bande-annonce ne se résume pas à l’action des dinosaures. On y trouve également des retrouvailles touchantes. Dans une scène, Laura Dern reprend son rôle d’Ellie Sattler et retrouve Alan Grant (Sam Neill) pour la première fois depuis des années. Ces deux-là font équipe pour aider Owen Grady et Ian Malcolm (Jeff Goldblum), qui revient une fois de plus.

Le reste du casting comprend Bryce Dallas Howard en Claire Dearing, Justice Smith en Franklin Webb. Il y a également DeWanda Wise qui rejoint l’aventure.

Jurassic World : Le monde d’après est réalisé par Colin Trevorrow, qui a également réalisé le premier Jurassic World (mais pas le deuxième). Le nouveau film sortira au cinéma le 8 juin prochain.