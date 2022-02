Nintendo Direct : les principales annonces (Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, etc.)

Il n’y aura pas eu de tremblement de terre lors du Nintendo Direct d’hier soir, mais cela aura sans doute suffit à combler les attentes des nombreux amateurs de la petite console hybride. L’une des principales annonces était la confirmation sur Switch du JRPG en open world Xenoblade Chronicles 3 du studio Monolith Software, qui sera disponible sur les consoles Nintendo Switch au mois de septembre prochain. Le trailer ne dévoile pas grand chose, mais confirme tout de même un DA plutôt inspirée.

No Man’s Sky sur Switch ? Oui, c’est possible, car rien n’est impossible pour Hello Games

On passera un peu plus rapidement sur l’annonce d’un nouveau Musô, Fire Emblem Warriors Three Hopes, bien dans la veine des grans « tatanages » de masse de la licence Dynasty Warriors. On est très loin du Fire emblem façon tactical RPG. Bonne surprise cette fois, l’annonce de No Man’s Sky sur Switch pour l’été 2022 ! Finalement, il semble que la Switch en a assez sous le capot pour accueillir l’immense open world spatial du studio Hello Games. Mario Strikers Battle League Fooball, un jeu de sport assez délirant et arcade, sera dispo le 10 juin 2022. Autre nouveauté inattendue avec Kirby et le monde oublié, un platformer dans lequel Kirby disposera de sacrés talents de transformistes et sera même capable d’avaler des éléments du décor. Quant au free-to-play multijoueurs Disney Speedstorm développé par le français Gameloft, on ne sait vraiment pas trop quoi en penser de ce (sous) Mario Kart-like avec les personnages des franchises Disney… En revanche, Nintendo Switch Sports s’annonce comme le digne héritier de Wii Sports, avec des épreuves de Tennis, Bowling, Football, Badminton, Volley-ball et même… du Chambara (combat entre deux participants avec des armes égales ou différentes).

Pour le reste, c’était le bal des annonces d’adaptations, de remakes… et de DLCs. Ainsi, a t-on eu droit aux annonces du mode Horde en coopératif pour Splatoon 3 (les joueurs devront résister à des vagues d’ennemis de plus en plus puissantes) et de nouveaux DLC « vintage » pour Mario Kart 8 remplis de contenus tirés de « vieux » MK. Le DLC Cuphead The Delicious Last Course a enfin une date calée au 30 juin prochain. Star Wars The Force Unleashed sera porté sur Switch par Aspyr le 20 avril 2022 et il ne faudra attendre que jusqu’au 17 février prochain pour jouer à Assassin’s Creed Ezio Collection (DLC inclus). Niveau remakes, on aura Square Enix a fait fort avec les annonces de Front Mission 1st Remake, de Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud (la trilogie accessible en streaming), et enfin du RPG Live A Live, qui date tout de même de la Super Famicom, et qui a même une date de sortie, fixée au 22 juillet 2022.

Beaucoup de petites annonces donc, mais malheureusement rien sur Bayonetta 3 à Metroid Prime 4 ou le second volet très attendu de Zelda Breath of the Wild, ce qui est tout de même bien dommage…