Toshiba dévoile sa feuille de route et annonce des disques durs de plus de 40 To d’ici 4 ans

Toshiba a de grosses ambitions… pour de gros disques durs. La firme japonaise vient de publier sa feuille de route pour les 5 ans à venir, et le moins que l’on puisse dire est qu’il y aura de la place pour stocker d’énormes volumes de données dans les futurs data centers. Le passage de la technologie FC-MAMR (Flux-Controlled Microwave-Assisted Magnetic Recording) à la technologie MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching Microwave-Assisted Magnetic Recording) devrait ainsi permettre de franchir le cap des 40 To de stockage d’ici 2026 selon Toshiba !

A l’heure actuelle, les entreprises doivent se contenter d’une vingtaine de To au maximum, mais Toshiba a déjà promis que la marque serait portée à 26 To dès cette année, et à 30 To en 2023. Toshiba laisse entendre que le passage au 35 puis au 40 To sera conditionné à un changement de technologie de stockage avec l’arrivée du HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), une techno que d’autres concurrents de Toshiba ont déjà adopté, à l’instar de Western Digital qui promet des DD de 30 To pour 2025 ou de Seagate qui annonce même du 120 To (HAMR) en 2030 !

Ces énormes améliorations dans les systèmes de stockage ne seront sans doute pas du luxe dans les années qui viennent, les besoins en données explosant littéralement sous le poids de la multiplication des services de cloud (pour les pros, le cloud gaming, etc.).