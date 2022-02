The Wolf Among Us 2 : la suite (improbable) du jeu de Telltale Games se dévoile dans un premier trailer

Brillamment inspiré du comics Fables, The Wolf Among Us est sans doute le plus beau jeu jamais publié par le studio Telltale avec bien sûr leur chef d’oeuvre The Walking Dead (le premier opus, les suivants sont nettement moins bons hélas). Après la faillite du studio, il semblait clair que l’on ne verrait jamais la fin des aventures de Bigby Wolf dans la ville de Fabletown, mais Heureusement pour les joueurs passionnés que nous sommes, certaines histoires se finissent bien : Telltale Games a été racheté par le groupe LCG Entertainment en août 2009, et The Wolf Among Us 2 est revenu sur la table à projets.

Le premier trailer de The Wolf Among Us 2 vient d’être dévoilé il y a quelques minutes à peine, et l’on retrouve avec un plaisir non dissimulé l’ambiance de polar et le style graphique si proche du Comics. Autre très bonne nouvelle, Telltale confirme avoir laissé de côté son très vieillissant moteur de rendu « maison » pour passer sur l’Unreal Engine. Joie ! Enfin, et une fois n’est pas coutume concernant Telltale, The Wolf Among Us 2 ne sera pas proposé sous format épisodique. En d’autres termes, le joueur pourra profiter de l’intégralité de l’aventure day one, sans attendre la suite plusieurs mois après dans de multiples épisodes. The Wolf Among Us 2 sera disponible en 2023 sur PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series One, et Xbox Series X.

Et en prime, quelques (très) beaux screenshots :