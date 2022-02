Après la K-Pop, la Corée du Sud invente le K-métavers

La Corée du Sud aime décidément mettre le « K » (de Korea) à toutes les sauces : la K-Pop, la K-Food et maintenant… le K-métavers ! Il y a deux semaines environ, le ministère sud-coréen des Sciences, des Technologies, de l’Information et de la Communication a précisé les contours d’un énorme programme d’investissement dans le secteur du numérique, le Digital New Deal. Doté d’un budget colossal de 43,2 milliards d’euros, le Digital New Deal devrait permettre de booster de nombreux projets technologiques autour de l’IA, des réseaux, ou bien encore de la voiture autonome.

Si les secteurs de l’IA et des réseaux engloutissent la plus grosse part de ce budget (65%), on note tout de même que 9% de ce montant sera consacré à l’édification d’un immense K-métavers. Cet univers virtuel contiendra de nombreux services définis par le gouvernement sud-coréen ainsi qu’un institut de langue coréenne. La Corée du Sud se lance à fond dans cette bataille technologique d’avenir et prévoit même la création d’une académie du métavers qui regroupera d’ici 2026 près de 40 000 spécialistes du secteur.