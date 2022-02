Take-Two : des chiffres astronomiques pour GTA V et la GTA Trilogy

Vous aimez les gros chiffres ? Alors vous allez être servis. L’éditeur Take-Two vient de publier ses résultats de son troisième trimestre fiscal (4_me trimestre calendaire), mais au delà du chiffre d’affaires (866 millions de dollars sur la période, +6%), ce sont surtout les scores de GTA et de Read Dead Redemption 2 qui continuent d’affoler les compteurs. On commence le bal des très gros morceaux avec l’inusable GTA V, qui réalise encore 5 millions de ventes par semestre ! Rockstar peut s’enorgueillir d’avoir développé le jeu qui s’est le plus vendu dans le monde, avec pas moins de 160 millions de copies à date ! Et dire que la version new gen (PS5/Xbox Series X) arrive le 15 mars …

Que dire aussi de la GTA Trilogy, dont les nombreux bugs n’ont pas fait fuir les acheteurs ? La compil GTA s’est ainsi écoulée à 10 millions d’exemplaires depuis son lancement, et ce n’est sans doute qu’un début puisque les versions mobiles arriveront dans le courant du premier semestre 2022. Ca va faire mal. Concernant les bugs, Strauss Zelnick, le CEO de Take-Two, reconnait qu’« il y a encore du travail à faire ». C’est peu de le dire…

Quant à Red Dead Redemption 2, tout va bien pour lui merci. Le western en open world s’est encore vendu à 4 millions d’unités lors du dernier trimestre, pour 43 millions d’exemplaires au total. A côté de ces mastodontes, NBA 2K22 fait presque figure de petit poucet… avec pourtant 8 millions d’unités vendues ! La franchise NBA 2K totalise 121 millions de jeux vendus.