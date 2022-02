Google arrête les mises à jour pour les Pixel 3 et 3 XL

Google a distribué la mise à jour de février pour ses smartphones et celle-ci se veut la dernière pour les Pixel 3 et 3 XL. Les smartphones qui ont vu le jour en octobre 2018 n’auront donc plus aucun support logiciel.

Fin des mises à jour pour les Pixel 3 et 3 XL

Cet abandon logiciel pour les Pixel 3 et 3 XL concerne aussi bien les nouvelles d’Android que les mises à jour de sécurité. Les deux smartphones ont eu le droit à Android 12 il y a quelques mois, mais ils n’auront pas Android 13 ou les versions suivantes. Idem pour ce qui est de la sécurité. Google propose chaque mois des mises à jour et celle de février est la dernière pour les deux téléphones.

Quand Google a officialisé ses Pixel 3 et 3 XL, le groupe avait promis des mises à jour jusqu’en octobre 2021. Mais comme ce fut le cas pour les Pixel 2 et 2 XL, Google a décidé de faire un geste et de proposer une mise à jour supplémentaire. Il s’agit de celle distribuée en février.

Si vous avez l’un des deux smartphones, pensez à télécharger la dernière mise à jour en faisant un tour dans les paramètres. Celle-ci n’est pas bien lourde, elle pèse un peu plus de 12 Mo. Autant dire que le téléchargement va être très rapide.