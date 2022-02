Micromania-Zing : la direction prévoirait de fermer 47 boutiques et de licencier des dizaines de salariés

Mauvaise passe pour Micromania. Chahuté lors du démarrage de la new gen (système de réservation de consoles devenu chaotique), épinglé il y a quelques semaines pour ses « pratiques commerciales trompeuses » et globalement bouleversé par l’explosion des ventes de jeux en démat, Micromania continue de taper dans le dur. Nos confrères de Gamekult ont pu avoir accès à un document interne qui semble indiquer de façon claire que la direction du groupe Micromania a pour projet de fermer 47 boutiques en France (sur 399 au total), ce qui se traduirait par le licenciement sec de 130 personnes.

Cette décision brutale (pas encore confirmée officiellement) serait la conséquence de l’effondrement des ventes de jeux physiques, et de l’échec relatif de la diversification vers la vente de Goodies (Zing). Le document interne rappelle ainsi qu’en France, 62% des ventes de jeux concernent désormais le démat. Avec le développement des services de cloud gaming (Game Pass, PSN, Shadow, GeForce Now, etc.) et le succès des boutiques de jeux en ligne (Steam, Epic Games Store, boutiques consoles), on voit malheureusement mal comment Micromania pourrait sortir à court terme de sa spirale infernale…