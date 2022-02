Cette IA est capable de surveiller le développement d’embryons dans un incubateur

Dans un futur désormais très proche, les technologies d’intelligence artificielle seront mis à profit dans un très grand nombre de domaines, de la santé aux jeux vidéo en passant par les robots humanoïdes, la rédaction automatique d’articles (et oui !) ou bien encore… la surveillance d’embryons ! Des chercheurs chinois de l’Institut d’ingénierie et de technologie biomédicales de Suzhou détaillent dans le site de publication scientifique Journal of Biomedical Engineering leurs travaux portant sur la création d’une IA très particulière. Cette dernière est en effet capable de surveiller le développement d’un embryon de souris dans un incubateur (utérus artificiel) !

Un utérus artificiel dans le jeu video Death Stranding

L’IA ne se contente pas d’analyser les données vitales au développement de l’embryon (niveau de dioxyde de carbone, composé en nutriments, etc.) mais procède aussi à des ajustements en fonction des relevés effectués (plus de nutriments de tel type par exemple). Les travaux sur des utérus artificiels ne datent pas d’aujourd’hui – des expériences ont été menées avec des embryons d’agneaux en 2017 et avec des embryons de singes en 2019 -, mais l’arrivé de l’IA change considérablement la donne.

La surveillance et les ajustements continus de l’IA ont en effet permis le développement « normal » de plusieurs embryons de souris jusqu’au stade du fœtus… de quoi extrapoler sur de possibles naissances d’être humains ex-utéro ? Nous n’en sommes pas encore là, ne serait-ce pour les nombreuses questions d’éthique qui accompagnent ces technologies, mais aussi pour de strictes raisons légales (les recherches avec de l’embryon humain sont interdites au niveau international au delà de deux semaines de croissance). Mais qu’en sera t-il à l’horizon 2040-2050, lorsque les avancées technologiques rendront certainement cela possible ?