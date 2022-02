SpaceX prévoit plus d’une cinquantaine de lancements sur la seule année 2022 !

SpaceX ne va pas chômer cette année. Le comité de sécurité de la NASA a confirmé en début de semaine que la firme d’Elon Musk serait plus que surbookée pour l’année 2022, avec pas moins de 52 lancements prévus sur la période ! Ce chiffre astronomique est très au dessus des 31 missions menées en 2021 (+67%) et SpaceX devra éviter les moindres pépins pour remplir son contrat.

La firme spatiale privée la plus puissante au monde pourra en tout cas compter sur les bases de Cap Canaveral en Floride et de Vandenberg en Californie, sans oublier bien sûr la réutilisation massive (et désormais banalisée) de ses lanceurs Falcon 9 d’une mission à l’autre (le premier étage de ces lanceurs peut revenir se poser à la verticale). La progression de SpaceX est pour l’instant spectaculaire puisque la société est passée de 18 vols en 2017 à 31 vols l’an dernier.

En parallèle de ces missions commerciales (mise en orbite de satellite, tourisme spatial, Starlink… réalisation de films) SpaceX continue de collaborer avec la NASA sur le projet Artemis qui doit ramener des astronautes sur la Lune d’ici 5 ans. La firme de Musk travaille aussi aux améliorations de son Starship, sa fusée géante qui préfigure le type de vaisseau qui sera employé pour emmener des hommes sur Mars.