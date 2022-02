Twitter annonce que son bouton « Je n’aime pas » est maintenant testé dans le monde entier. Le premier test limité avait eu lieu au mois de juillet et concernait une poignée d’utilisateurs.

Le bouton « Je n’aime pas » sur Twitter est similaire à celui de Reddit. L’idée est que le réseau social puisse comprendre ce que l’utilisateur n’aime pas forcément afin de mieux le cerner et lui proposer de meilleurs contenus à l’avenir.

Le bouton est présent au niveau des réponses des tweets. L’auteur du tweet n’est pas informé si un utilisateur touche le bouton, tout comme les autres personnes inscrites sur le réseau social. L’information est uniquement utile pour l’utilisateur et pour Twitter. La plateforme va ainsi pouvoir ajuster son algorithme pour l’avenir.

We've been testing how we can surface the most relevant replies within Tweets with the use of downvoting on replies. As we're expanding the experiment to a global audience, we want to share a little about what we have learned thus far!

👇 https://t.co/wM0CpwRgo6

— Twitter Safety (@TwitterSafety) February 3, 2022