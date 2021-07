Twitter teste un bouton « Je n’aime pas », façon Reddit

Twitter s’inspire à sa façon de Reddit avec un bouton « Je n’aime pas », bien que le réseau social ne veut pas qu’on l’appelle comme cela. C’est en test pour l’instant, uniquement pour les utilisateurs sur iOS, et cela concerne les réponses aux tweets.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le bouton « J’aime » sur Twitter se divise en deux avec un bouton « J’aime » et un autre bouton « Je n’aime pas ». Trois configurations sont testées : un système de flèches vers le haut et vers le bas, un cœur et une flèche vers le bas, et des pouces vers le haut et vers le bas. C’est vraiment comme Reddit pour le coup qui propose un système d’upvote et de downvote.

Twitter précise que « c’est juste un test pour la recherche pour le moment ». Le réseau social ajoute que le nombre de « Je n’aime pas » ne s’affiche pas publiquement, mais le compteur des « J’aime » reste toujours présent. Aussi, les votes ne changent pas l’ordre des réponses aux tweets.

Rien ne dit pour l’instant que Twitter va mettre en place ce système avec son bouton « Je n’aime pas » pour tout le monde. En tout cas, Reddit lui fait remarquer que son nouveau système est… « intéressant ».