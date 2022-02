PlayStation : 9 minutes de gameplay pour GhostWire : Tokyo et un nouveau (et beau) trailer pour Horizon Forbidden West

PlayStation fait sonner les trompettes pour annoncer l’arrivée imminente de deux grosses exclusivités pour ses plateformes PS4 et PS5. Passons rapidement sur le nouveau trailer d’Horizon Forbidden West, qui continue de dévoiler ses prouesses techniques et les différents éléments de customisation de la farouche Aloy. On peut aussi admirer quelques phases de combat à dos de bestioles semi-robotiques ou bien encore des environnements bien différents de la jungle luxuriante. Horizon Forbidden West sera disponible sur PS4 et PS5 le 18 février prochain.

La vraie nouveauté était du côté de Ghostwire : Tokyo, le FPS horrifique du studio Tango Gameworks dont l’action se situe dans la ville de Tokyo. Cette fois, le jeu a eu droit à un long Showcase d’une vingtaine de minutes, dont 9 minutes de gameplay. Le joueur dirige Akito, un jeune homme doté de pouvoirs surnaturels à la recherche de sa famille. En lieu et place d’armes conventionnelles, Akito combat ses ennemis à l’aide de l’éther, une énergie qui peut se transformer en pouvoirs d’eau, de feu, de vent et de Terre. Chaque pouvoir différent est rattaché à une gestuelle particulière digne de Harry Potter. A noter que les pouvoirs de Terre sont uniquement destinés à se défendre contre les attaques.

Ghostwire: Tokyo n’oublie pas d’ajouter de la verticalité dans son gameplay : Akito pourra aussi grimper au sommet de certains immeubles afin de combattre les créatures qui sortent en masse des torri, les portails de l’outre-monde. Le jeu recycle aussi bon nombre de légendes japonaises, ou plutôt les créatures de ces légendes (Kappa, Tanuki, etc.). Ghostwire: Tokyo sortira le 25 mars prochain sur PS5 et PC (via Steam), et un an plus tard sur Xbox Series et Game Pass. On rappelle en effet que Tango Gameworks appartient désormais à Microsoft depuis le rachat de Bethesda.