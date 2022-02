Déploiement 4G janvier 2022 : Orange a été premier, les autres sont à égalité

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie aujourd’hui les données concernant le déploiement de la 4G en janvier 2022. L’opérateur le plus actif a été Orange. Les trois autres, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, ont été plus ou à moins à égalité.

Le déploiement de la 4G en France en janvier 2022

Orange a déployé 226 nouveaux sites 4G en janvier, ce qui lui permet d’en avoir 27 563 dans toute la France. Il a été l’opérateur le plus actif ce mois-ci et reste le premier opérateur en nombre total d’antennes. SFR le suit avec 169 nouveaux sites 4G pour un total 22 906 sites 4G dans l’Hexagone. Free Mobile est ex æquo avec 169 nouveaux sites 4G. L’opérateur de Xavier Niel en compte 21 487 dans tout le pays. Vient enfin Bouygues Telecom avec 162 nouveaux sites 4G, pour un total de 22 793 en France.

L’ANFR parle aussi de la 5G, sans entrer autant dans les détails. 32 107 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 5 sites en Outre-Mer. 23 085 d’entre eux sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G sont autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 4 sites n’hébergent que de la 5G.

Aussi, l’ANFR a autorisé au cours du mois de janvier 360 premiers sites 2G pour Free Mobile dans la bande 900 MHz, situés principalement en Gironde. Aucun d’entre eux n’a été déclaré mis en service à ce jour par l’opérateur.