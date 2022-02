Starlink dévoile un abonnement Premium à 500 dollars/mois… pour 500 Mbps de débit

Vous habitez au fin fond d’une zone blanche et souhaitez profiter du très haut débit pour vos parties multijoueurs en ligne ? Starlink, la filiale de SpaceX, a une solution pour vous : un forfait Starlink Premium qui garantit des débits compris entre 150 et 500 Mbps en download, entre 50 et 250 Mbps en upload, et une latence réduite (20 à 40 millisecondes) ! Mais attention, car la note s’annonce salée, piquante même. Il faudra déjà se procurer un tout nouveau modèle d’antenne facturé à… 2500 dollars ! L’antenne de base n’était déjà pas « donnée » à 500 dollars, mais là…

Starlink high performance antenna https://t.co/83kIQSNV3l — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2022

Et ce n’est pas fini, car le forfait s’envole lui aussi dans l’espace, avec un abonnement facturé 500 dollars… par mois (soit 6000 dollars à l’année) ! SpaceX précise en outre que les abonnés Starlink Premium bénéficieront d’un support tout aussi Premium et accessible 24h sur 24 et 7j sur 7. Les abonnements Starlink Premium seront disponibles dès le second trimestre 2022.

Pour rappel, Starlink dispose à date d’une armada de plus de 2000 satellites en orbite, dont 1500 seraient pleinement opérationnels.