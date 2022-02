PlayStation : les ventes de PS5 ne décollent plus, mais les bénéfices s’envolent

La pénurie de composants est en train de peser très lourd dans la bataille à distance que se livrent PlayStation et Xbox. Sony vient de publier les chiffres de son quatrième trimestre 2021, et cette fois, il n’est plus possible d’éluder le problème : les ventes de PlayStation 5 ont calé sur la période, avec seulement 3,9 millions de PS5 écoulées entre les mois d’octobre et décembre 2021. C’est presque 3 millions d’unités en moins que les 6,4 millions de PS4 vendues au même stade.

Au final, Sony a vendu 17,3 millions de PS5 depuis le lancement de novembre 2020, contre 20,2 millions de PS4 (au même stade toujours). Ces relatives difficultés obligent Sony à revoir ses objectifs à la baisse : les 22,6 millions d’unités écoulées à la fin mars sont remplacés par un objectif plus raisonnable de 19,3 millions d’unités, ce qui au passage signifie que Sony ne s’attend pas à vendre plus de 2 millions de consoles entre janvier et mars. Ouch !

Si la pénurie de composants pèse donc très lourdement sur ces chiffres, au final c’est incontestablement une bonne opération pour Xbox, qui en serait à environ 12 millions de Xbox Series écoulées. 1,3 PS5 vendue pour 1 Xbox Series, Microsoft aurait sans doute signé des deux pieds pour un écart aussi limité en début de gen. Rappelons tout de même que la division Microsoft Gaming a pour elle l’avantage de pouvoir écouler beaucoup plus aisément sa Xbox Series S. Autre constat déplaisant, Sony ne pourra pas profiter à plein des grosses sorties de ce premier trimestre (Horizon Forbidden West notamment) pour pousser les ventes de sa PS5. Certes, la pénurie aura sans doute cessé d’ici la fin de l’année… mais à ce moment là, les gros jeux seront plutôt attendus sur la machine concurrente (Stalker II, Starfield). Quand ça veut pas…

Toujours dans la liste des déceptions, PlayStation enregistre une baisse des ventes de jeux en séquentiel, ce qui est rarissime pour un Q4: Sony a ainsi écoulé 92,7 millions de jeux PS5 et PS4 sur le quatrième trimestre, contre 104,2 millions sur le Q3 précédent. 62% des jeux vendus ont été directement téléchargés (53% l’an dernier) et les PlayStation Studios ont écoulé 37,3 millions de jeux sur l’année. Côté finances en revanche, pas grand chose à signaler. Certes, l’objectif de CA a bien été revu à la baisse, mais les 21,8 milliards d’euros réalisés sur l’année sont tout de même un record ( 6,2 milliards d’euros sur le trimestre). Quant au bénéfice opérationnel, son objectif est revu à la hausse (2,6 milliard d’euros sur l’année et 718,3 millions d’euros sur le trimestre). Le gros score est plutôt à chercher du côté du PlayStation Plus, qui en est désormais à 48 millions d’abonnés (+600 000 sur le trimestre). PlayStation compte en outre 111 millions de joueurs actifs, soit 3 millions de moins qu’au Q4 2020.

On note enfin que pour la première fois, les profits de Sony Interactive Entertainment (SIE) sont largement tirés par la division Sony Pictures (près d’un milliard d’euros) et dépassent ceux de PlayStation sur le trimestre. Un certain Spider-Man : No Way Home est passé par là…