Meta ajoute ses avatars 3D dans Facebook, Instagram et Messenger

Meta annonce que ses avatars 3D font leurs débuts sur de nouveaux supports, à savoir Facebook, Instagram et Messenger. Il s’agit pour l’instant d’un déploiement dans trois pays : États-Unis, Canada et Mexique. Il n’y a pas encore d’information pour une disponibilité à l’international.

Meta étend la disponibilité des avatars 3D

« Nous commençons à déployer nos avatars 3D mis à jour sur Facebook et Messenger, et pour la première fois sur les stories d’Instagram et les DM. À partir d’aujourd’hui, les personnes aux États-Unis, au Canada et au Mexique peuvent se montrer sous leur apparence virtuelle dans toutes les applications, via des autocollants, des publications, des photos de profil Facebook et bien plus encore », annonce Meta.

Parallèlement à cette expansion, Meta ajoute de nouvelles options aux avatars, notamment les implants cochléaires et les prothèses auditives intra-auriculaires. L’entreprise indique également qu’elle améliore l’apparence de ses avatars, en précisant qu’elle a ajusté subtilement certaines formes de visage pour aider les personnes à les faire ressembler à ce qu’elles veulent. Il y a également des ajustements disponibles pour les fans de NFL, juste avant le Super Bowl.

Les avatars sont une nouvelle incursion de Meta dans le métavers, encore très ambitieux. Celui-ci doit faire le lien entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Mark Zuckerberg a déclaré que le métavers est une priorité pour l’entreprise. « Un jour, vous aurez de multiples avatars allant de l’expressif au photoréaliste », a indiqué le PDG de Meta.