Shijian-21 a réussi sa première mission de nettoyage orbital… et de quelle manière ! Le satellite chinois a été lancé le 24 octobre 2020, sous l’œil assez méfiant des américains qui craignaient d’avoir affaire à un appareil militaire. Ces soupçons étaient pourtant largement infondés : à la fin décembre, Shijian-21 s’est approché du satellite inactif Beidou-2 G2 (d’origine chinoise lui-aussi), s’est amarré à lui et le 22 janvier l’aurait déplacé jusqu’à une autre orbite située 3000 kilomètres au-dessus de l’orbite géosynchrone. Beidou-2 G2 ne pose désormais plus aucun risque particulier pour les autres satellites situés en orbite géosynchrone.

Pour les spécialistes, il ne fait aucun doute que la Chine vient de réussir un véritable exploit technologique : jusqu’ici, les déplacements de satellites inactifs n’excédaient pas les 300 km au dessus de leur position initiale. L’exploit est d’autant plus remarquable que l’opération n’aurait rencontré aucun accroc. Après avoir débarrassé la zone du débris encombrant, Shijan-21 est revenu se placer en orbite géosynchrone.

On notera que la Chine n’est pas la première nation à envoyer dans l’espace un satellite nettoyeur : la société Space Logistics (filiale de l’américain Northrop Grumman) a lancé des satellites de même type au début de l’an dernier. Le satellite remorqueur MEV 2 (Mission Extension Vehicle) s’était ainsi amarré au satellite actif IS-10-02 d’Intelsat à 36000 km d’altitude (orbite géostationnaire).