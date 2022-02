Wordle, le jeu populaire, se fait racheter par le New York Times

Le New York Times annonce le rachat de Wordle, un jeu en ligne qui se veut populaire depuis plusieurs semaines maintenant. Le montant exact du rachat n’est pas précisé, si ce n’est qu’il est à sept chiffres. C’est donc au moins un million de dollars.

Le New York Times rachète Wordle

Créé par l’ingénieur Josh Wardle, le jeu consiste à découvrir un mot de cinq lettres en six essais seulement. Des couleurs permettent de savoir si telle lettre est dans le mot ou si elle est à la bonne place. La plateforme ne met en ligne qu’un seul mot par jour.

Selon le New York Times, le jeu, lancé en octobre, ne comptait que 90 joueurs début novembre. Début janvier, ils étaient plus de 300 000 et des millions de personnes jouent aujourd’hui quotidiennement à Wordle. L’acquisition s’inscrit dans le cadre de la diversification du New York Times, qui propose déjà un abonnement spécifique aux jeux, avec en vedette les mots croisés, service qui a franchi en décembre le million d’abonnés. Sur les neuf premiers mois de l’année 2021, les produits autres que l’information ont représenté 11% du chiffre d’affaires.

Wordle est accessible gratuitement sur Internet, sans la nécessité de télécharger une application. Que va-t-il se passer avec le rachat ? Le New York Times assure que Wordle va rester gratuit « pour le moment ». On peut donc imaginer qu’il sera réservé aux abonnés du journal dans quelque temps.

« Ce jeu a fait ce que peu de jeux ont réussi avant lui : il a capté notre imaginaire collectif et nous a un peu rapprochés les uns des autres », a commenté Jonathan Knight, directeur général de New York Times Games. « J’admire depuis longtemps l’approche du Times et la qualité de leurs jeux, ainsi que le respect avec lequel ils traitent les joueurs », a déclaré pour sa part Josh Wardle. « Leurs valeurs correspondent aux miennes », assure-t-il.