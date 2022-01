Craob X : le PC portable ultra fin, « sans fil »… et sans aucuns ports !

Jony Ive n’aurait pas pu rêver PC plus fin que celui-ci ! Le Craob X est un PC portable ultra léger (860 grammes) qui ne dépasse pas les 7mm d’épaisseur. D’ailleurs, rien ne dépasse sur cette machine puisque le Craob X ne dispose d’aucuns ports. Pas d’USB 3.0, d’USB-C pour la recharge, de HDMI ou de port Ethernet… RIEN !

Le transfert et la communication des données avec des périphériques externes s’effectuent en fait au moyen d’un petit boitier blindé lui de ports de toutes sortes (USB-C, USB-A, MicroSD, etc.). Ce boitier sert aussi de chargeur à induction magnétique : il suffit de le positionner à l’arrière de l’écran pour assurer la connexion du PC avec les périphériques rattachés… et assurer la recharge du portable !

Concernant les spécifications, et malgré sa grande finesse, le Craob X a droit à un écran 13,3 pouces compatible 4K, un processeur Intel Core i7-1280P, 32 go de RAM DDR5, et jusqu’à 2 To de capacité de stockage. Le XiFi 6E Ultra est aussi de la partie, forcément pour un appareil aussi radicalement conçu pour un usage nomade.

La société Craob l’assure : son PC portable n’est pas un concept et sera bientôt disponible à la vente. On ne demande qu’à le croire, et à connaitre le prix d’un tel appareil.