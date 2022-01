Sony annonce le premier State of Play de 2022, consacré à Gran Turismo 7

Le premier State of Play de 2022 aura lieu le 2 février et Sony annonce qu’il sera entièrement consacré à Gran Turismo 7. Généralement, ces rendez-vous en ligne permettent de découvrir les prochains jeux PlayStation. Mais ici, il sera seulement l’occasion d’un seul titre.

Un State of Play pour Grand Turismo 7 le 2 février

Le State of Play du 2 février 2022 aura lieu à 23 heures (heure française) et sera disponible aussi bien sur la chaîne YouTube de PlayStation que sur la chaîne Twitch. La vidéo durera 30 minutes et permettra d’en savoir plus sur Gran Turismo 7. Sony ne donne pas plus de détails pour l’instant, mais on peut se douter que nous allons avoir le droit à du gameplay, à un aperçu des différents modes, circuits, voitures, et plus encore.

La date de sortie de Gran Turismo 7 est le 4 mars 2022. Le jeu de course automobile sera disponible aussi bien sur PlayStation 4 que sur PlayStation 5.

Gran Turismo 7 sera au cœur du prochain State of Play, mercredi à 23h : https://t.co/RBsQxFUFbM pic.twitter.com/axwXweHY3X — PlayStation France (@PlayStationFR) January 31, 2022

Dans la foulée, Sony partage un message à l’intention de ceux qui comptent retransmettre le State of Play :