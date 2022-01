Windows 11 est maintenant installé sur 16% des PC

La part de Windows 11 continue de grimper avec le système d’exploitation qui est maintenant installé sur 16,1% des PC selon AdDuplex. Pour rappel, la version finale a vu le jour au début du mois d’octobre.

Une progression pour la part d’installation de Windows 11

Dans le détail, 16,1% des PC tournent sous la version stable de Windows 11. Il y a également 0,4% de PC avec la version bêta, qui est accessible pour tous ceux qui font partie du programme Windows Insider. Celui-ci est gratuit et accessible par tout le monde, tant qu’on dispose d’une adresse e-mail Microsoft.

Mais sans surprise, Windows 10 domine encore très largement. AdDuplex, qui analyse les PC sous Windows 10 et Windows 11, note que le premier a une part de 83,5% avec ses différentes variantes. « Alors que Windows 11 a presque doublé sa part, Windows 10 21H2 a plus que triplé au cours de la même période », indique AdDuplex. « Comme de nombreux PC plus anciens ne peuvent pas être mis à niveau vers Windows 11, il sera intéressant de voir où ces chiffres se stabilisent au fil du temps », ajoute le groupe.

Effectivement, il y a des caractéristiques techniques précises pour passer sur le nouveau système d’exploitation. Cela implique notamment certains processeurs d’Intel ou d’AMD. Ceux qui ne répondent pas aux critères peuvent forcer l’installation, mais ils n’auront pas le droit aux mises à jour via Windows Update. Ils devront les télécharger manuellement depuis le site de Microsoft.