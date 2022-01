Cyberpunk 2077 : la version PS5 passe une tête dans le PlayStation Store

Sorti en lambeaux sur les consoles old gen en 2020, Cyberpunk 2077 s’apprête à renaître de ses cendres dans une version new gen que l’on espère bien mieux maitrisée. CD Projekt Red a promis que les versions Xbox Series et PS5 du jeu seront disponibles en cette année 2022, sachant que ceux qui ont déjà acheté le jeu sur consoles auront droit à une mise à jour gratuite vers la new gen. Il ne faudra peut-être pas trop attendre : les petits gars de PlayStation Game Size ont déniché sur le PlayStation Store une toute nouvelle jaquette du jeu qui laisse clairement entendre que la version PS5 (et donc aussi Xbox Series) est en approche.

La nouvelle jaquette de la version PS5, très proche dans le style à la jaquette originale

Il se murmure aussi que cette version pourrait être disponible incessamment sous peu, la sortie de Cyberpunk 2077 PS5 pouvant alors être vue comme le coup de pied de l’âne du studio polonais après que Sony ait retiré sans sommation la version PS4 de son PlayStation Store (ce que CD Projekt Red avait très peu apprécié). Un Cyberpunk 2077 flambant neuf face à Horizon Forbidden West, voilà qui ne manquerait pas de saveur, même si l’un des deux titres a beaucoup à se faire pardonner… On rappelle enfin qu’une version new gen de The Witcher 3 est aussi en cours de préparation par le studio Saber Interactive, avec là encore une disponibilité pour 2022.