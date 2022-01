Meta abandonne (presque) totalement la marque Oculus

Malgré les moqueries des internautes (« Meta Quest, Meta Cagoule ? »), et les critiques d’analystes courroucés qui y voient principalement une façon de louvoyer après la révélation de plusieurs affaires, Meta vient définitivement d’enterrer la marque Oculus… ou presque. Le compte Twitter d’Oculus a changé de nom et devient le compte MetaQuest VR, et plus aucune référence n’est faite à Oculus sur le site de Meta, si ce n’est que l’Oculus Store est toujours présent à l’adresse Oculus.com.

Facebook a annoncé son changement de nom en Meta le 28 octobre 2021, les casques Oculus Quest devenant dans la foulée les casques VR Meta Quest. Le géant du réseau social aurait écoulé pas moins de 10 millions de casques Meta (première et seconde version) et a ouvert récemment aux Etats-Unis les portes de Facebook Horizon (encore à l’état d’ébauche), qui doit à terme réaliser la vision d’un métavers, sorte de Second Life en VR.