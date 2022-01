Warner Music Group va ouvrir une salle de concert et un parc d’attractions dans le métavers The Sandbox

Ecouter ses Pop stars favorites dans le Métavers et dans des concerts virtuels, ce sera peut-être d’une grande banalité d’ici quelques années. Warner Music Group travaille à l’avènement de ce futur et annonce la création d’une salle de concerts et d’un parc d’attraction musical dans le métavers The Sandbox, dont la côte a prodigieusement augmenté depuis les annonces du groupe Meta.

Plusieurs stars ont déjà confirmé qu’elles participeraient aux concerts et évènements à venir dans cet espace virtuel, comme Ed Sheeran, Dua Lipa ou bien encore Green Day. Pour The Sandbox, c’est une nouvelle prise de choix après les partenariats signés avec Snoop Dogg Steve Aoki et Deadmau5, ce dernier étant un féru d’évènements numériques (on lui doit un concert virtuel dans le métavers Fortnite).

Warner Music Group ne livre aucune précision sur les activités qui seront proposées dans son futur par d’attraction virtuel, pas plus qu’il ne donne de date d’ouverture. Le métavers oui, mais sans trop se presser non plus…