Sea of Thieves : Rare dévoile de grosses nouveautés pour 2022, et laisse tomber le mode arène

Les joueurs de Sea of Thieves aiment l’aventure ? Alors Rare va leur en donner. Le studio first party de Microsoft Gaming a fait de grosses annonce concernant son jeu de pirates multijoueurs, à à commencer par des ajouts réguliers de petites histoires, les « Aventures » et les « Mystères ». Les « aventures » développeront sous forme épisodique un arc narratif global tandis que les « mystères » se suffiront à eux-mêmes en proposent une énigme/enquête à résoudre. Ces nouvelles histoires ne remplacent pas les saisons de SoT, qui apporteront toujours leurs gros lots de nouveautés à intervalle plus ou moins régulier. Autant dire qu’il y aura du neuf plus souvent dans Sea of thieves.



Il ne faudra pas trop attendre pour profiter de la première Aventure : Shrouded Island sera disponible le 17 février et se déroulera sur l’avant poste désormais dévasté de Golden Sands. Le même jour, les joueurs auront droit aussi au premier Mystère. Comme si cela ne suffisait pas, Rare a aussi dévoilé 6 nouveaux types de forts, dont certains seront visibles dans les Aventures. L’accent mis sur les différents arcs narratifs du jeu coûte en revanche la peau du mode Arena (arène), qui permettait de s’affronter dans des parties en sloop 2v2 ou en galion 4v4. Sea of Thieves est disponible sur Xbox (One/Series), PC, et sur le Xbox Game Pass