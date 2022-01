Tesla annonce des bénéfices record pour l’année 2021

Mais jusqu’où s’arrêtera Tesla ? Presque toujours dans le rouge il y a quelques années à peine, peinant à rentabiliser son modèle économique, Tesla s’est finalement transformé jusqu’à devenir le leader puissant du VE dans le monde, avec cette fois en sus des gros chiffres à faire rougir d’aise les actionnaires. Il était d’ailleurs possible d’anticiper ces résultats étant donné que l’on savait déjà que Tesla s’était rapproché du millions de véhicules vendus l’an dernier (936 000 et des poussières).

Alors donc, cela donne quoi un million de Tesla écoulées sur l’année ? En chiffre d’affaires, cela fait du 53,82 milliards de dollars (+71 %) et du du 5,51 milliards de dollars en bénéfices… et deux records au passage. Sur le seul quatrième trimestre 2021 Tesla a dégagé par moins de 17,7 milliards de dollars (+65%) et 2,32 milliards de bénéfices nets. Le bénéfice est en baisse de 340 millions de dollars sur l’exercise, mais cela est essentiellement dû à une grosse campagne de rappel de 475 000 véhicules. On note aussi que le trésor de guerre de Tesla s’étoffe, à 17,57 milliards de dollars.

Pour le Cybertruck, il faudra sans doute attendre 2023

Et l’avenir ? Il s’annonce pour le moins radieux : les deux nouvelles Gigafactory d’Austin et de Berlin vont permettre sans doute à Tesla de battre une nouvelle fois son record annuel de production de véhicules (qui est de 600 000 sur l’année 2021) et d’atteindre l’objectif d’augmenter la production de 50% en 2022. Tesla espère ainsi pouvoir livrer 1,4 millions de véhicules cette année.

Dans la catégorie des objectifs sans doute trop optimistes (il en faut bien), on place sans hésitation la promesse d’Elon Musk de livrer dès 2022 des véhicules 100% autonomes et surtout « plus sûrs que l’homme ». Tesla annonce aussi qu’il n’y aura pas de nouveaux modèles lancés en 2022, ce qui signifie donc que les Cybertruck, la Tesla Roadster et le camion Semi ne seront au mieux pré-commandables qu’à partir de l’an prochain.