Résultats : Samsung publie un trimestre record et dépasse les 200 milliards d’euros de CA annuel

Samsung retrouve des couleurs. Même si les ventes de ses flagships haut de gamme ont tendance à faire du surplace, Samsung se rattrape plus que largement avec la vente de mobiles moyen de gamme, ses smartTV ou bien encore son activité de semi-conducteurs. Et les chiffres s’envolent : sur le quatrième trimestre 2021, Samsung a réalisé un chiffre d’affaires de 56,8 milliards d’euros ( 76 570 milliards de wons), un record pour Samsung Electronics. Sur l’ensemble de l’année 2021, Samsung a même dépassé les 200 milliards d’euros de CA (207,3 milliards exactement) tandis que les bénéfices culminent à 38,2 milliards.

Les ventes de produits Samsung destinés au grand public ont augmenté de 24% sur le Q4 et l’activité semi-conducteurs a bondi de 54%. L’année 2022 promet d’être encore plus éclatante encore pour le fabricant avec les lancements du Galaxy S21 FE, des Galaxy S22/S22 Pro/S22 Ultra (ce dernier modèle devrait bénéficier de la compatibilité avec le stylet S-Pen), et de la tablette Galaxy Tab S8 Ultra. Ces produits devraient d’ailleurs être présentés en détail lors de la keynote Samsung Unpacked du 8 février prochain. On n’oublie pas non plus que le fabricant est désormais leader sur le marché du smartphone pliable…