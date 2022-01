La société suédoise Jetson resserre actuellement les derniers boulons de son eVTOL « pour tous », le Jetson One. L’engin au look de gros drone sera commercialisé dès l’an prochain au prix de 79000 euros, ce qui est cher dans l’absolu mais reste tout de même nettement en deçà des tarifs des premiers engins du même type (on parle ici de plusieurs centaines à plusieurs millions d’euros).

Le Jetson One peut accueillir uniquement son pilote (sachant qu’il ne faudra pas dépasser les 95 kg sur la balance) et malheureusement, l’autonomie ne dépasse pas les 20 minutes (comme les drones là encore). L’engin peut atteindre l’altitude maximale de 1500 mètres et filer à 100 km/h en vitesse de pointe. Quant au pilotage, il ne faudrait pas plus de 5 minutes pour maitriser l’engin (qui a l’air en effet extrêmement maniable sur la vidéo de présentation). Malgré les contraintes techniques encore évidentes de ce eVTOL personnel, tous les modèles déjà en production auraient trouvé preneur. Reste à savoir combien de commandes ont été effectivement passées.