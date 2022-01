Juste après le rachat, Blizzard annonce une nouvelle licence !

C’est peu dire que Blizzard vit sur ses acquis depuis plusieurs années : le dernier Diablo date de 2012, Word of Warcraft de 2004, Overwatch a déjà 6 ans et le jeu de cartes Hearthstone a 8 ans d’âge (et ne parlons pas de Starcraft, désormais à la benne). Alors certes, Overwatch 2 et Diablo IV sont toujours en préparation, mais il ne s’agit toujours là que de suites de franchises connues (et reconnues).

Et voilà que sans prévenir, quelques jours seulement après l’annonce du rachat phénoménal de Microsoft (que nous avons tenté d’analyser au mieux dans cet article) , le studio vient d’annoncer une nouvelle franchise ! Cette nouvelle IP n’a pas encore de nom, mais Blizzard précise qu’il s’agira d’un jeu de survie qui sera disponible un jour peut-être sur console (sans « s » dans le communiqué) et PC. Rectifions donc : le jeu sera sans doute disponible sur Xbox Series, Game Pass et PC Windows.

En guise de présentation du titre, Blizzard se hasarde à un communiqué pour le moins déroutant et tease « Un endroit rempli de héros que nous n’avons pas encore rencontrés, d’histoires qui n’ont pas encore été racontées et d’aventures qui n’ont pas encore été vécues. Un vaste royaume de possibilités, qui attend d’être exploré. Chaque histoire a besoin d’un conteur. Et chaque monde a besoin de bâtisseurs. Et si c’était vous ? » C’est à se demander si le studio a la moindre idée de l’objectif à atteindre. Ne boudons pas notre plaisir cependant: une nouvelle franchise de Blizzard, c’est forcément une information excitante pour les joueurs que nous sommes.